Da Sora a Bastia Umbra, ancora violenza tra i giovani. Piantedosi: “Pacchetto sicurezza presto in Cdm”

Da La Spezia a Sora passando per Bastia Umbra. Tre casi di violenze tra giovani da Nord a Sud in pochi giorni, tre episodi che fanno scattare l’emergenza nei giorni in cui il governo è al lavoro per varare un nuovo pacchetto di misure volte a rafforzare la sicurezza. Un pacchetto che, come affermato dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, dovrebbe arrivare in Consiglio dei Ministri “entro fine mese”.

Parolin sui fatti de La Spezia: “Serve più educazione e meno repressione”

Il giorno dopo l’accoltellamento che è costato la vita ad Abanoud Youssef, studente dell’istituto Einaudi-Chiodo della Spezia, si riflette su quanto successo. Per il titolare del Viminale si tratta di “un episodio molto grave, drammatico, rispetto al quale ci dobbiamo interrogare e impegnare molto a capire come sia stato possibile”. Sui fatti di La Spezia è intervenuto anche il Segretario di Stato del Vaticano, cardinale Pietro Parolin, che ha detto: “Servono più valori, più educazione, aiutare questi ragazzi a riflettere”. Per dirla in “una formula” serve “più educazione e meno repressione”.

A Sora (Frosinone) un 17enne minacciato con un coltello alla gola

La scia di violenza non si è però fermata. Un altro caso si è registrato all’esterno del liceo artistico di Sora, in provincia di Frosinone. Qui un giovane, al termine di una breve discussione, ha aggredito uno studente di 17 anni, minacciandolo con un coltello alla gola e provocandogli alcune escoriazioni. Dopo una colluttazione, l’aggressore si è allontanato facendo perdere le proprie tracce. Il minorenne è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di Sora, dove è stato giudicato guaribile in dieci giorni per un’escoriazione al collo. I militari hanno poi rintracciato il responsabile, un coetaneo, che ha ammesso l’accaduto.

Bastia Umbra (Perugia): 16enne colpito da un coetaneo con un’accetta

Il terzo episodio violento ha avuto luogo a Bastia Umbra, in provincia di Perugia. Qui un ragazzo di 16 anni è rimasto ferito dopo essere stato colpito da un coetaneo con un’accetta. Alla base del gesto, secondo quanto spiegato dall’avvocato della vittima, Sasha Soli, ci potrebbe essere un precedente procedimento relativo ai due ragazzi coinvolti. “La mamma è intimorita anche perché minacciata dai genitori dell’altro ragazzo che hanno rivolto minacce di morte” e “ha presentato denuncia” spiega a LaPresse l’avvocata Soli. L’episodio sarebbe al vaglio della Procura dei Minori di Perugia. Il 16enne è stato dimesso anche se avrebbe riportato probabili infrazioni delle ossa craniche.

Il governo prepara il nuovo pacchetto sicurezza

In questo quadro il governo si prepara a varare il nuovo pacchetto sicurezza. Nella bozza del Viminale, che sarà discussa dall’esecutivo, c’è una parte dedicata proprio al divieto di vendita di armi ai minori, esteso anche al web, e sanzioni ai genitori. “Ha un buono stato di maturazione e ci sarà una concertazione a Palazzo Chigi tra i ministeri interessati. Credo che giungerà presumibilmente entro la fine del mese, al Consiglio dei ministri per essere approvato”, ha detto il ministro Piantedosi.