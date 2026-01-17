Monza, 31enne trovata morta in uno stabile abbandonato: indagini in corso

Indagini in corso, a Monza, dopo il ritrovamento del corpo senza vita di una donna ucraina di 31 anni. La donna è stata ritrovata dalla polizia di Stato all’interno di uno stabile abbandonato. La scoperta è avvenuta negli scorsi giorni. La donna è stata ritrovata su un materasso appoggiato a terra. Sul corpo della 31enne, una senza fissa dimora con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti, sono state rilevate alcune ferite, la cui natura ha reso necessari ulteriori approfondimenti. Il Pubblico Ministero ha disposto l’autopsia che non ha escluso che le lesioni riscontrate, tenuto conto della loro morfologia, possano essere ragionevolmente ricondotte a morsi di animali.