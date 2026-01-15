Arezzo, crolla casa dopo esplosione: estratte tre persone dalle macerie

Si è verificata un’esplosione in una casa ad Arezzo, nella zona tra Il Matto e Ristradelle, in direzione Valdichiana. È successo dopo le 17. L’immobile è crollato. Tra le macerie ci sarebbero delle persone ferite. Sul posto i soccorritori del 118 dell’Asl Toscana sud est con diverse ambulanze, i vigili del fuoco e i carabinieri.

In seguito all’esplosione è stato attivato anche il gruppo maxiemergenze del 118 della città toscana. L’allarme è scattato alle 17.22. Sono stati attivati l’elisoccorso Pegaso 2, l’automedica di Arezzo, l’ambulanza infermierizzata della Misericordia di Castiglion Fiorentino, i mezzi della Croce Rossa, della Croce Bianca, i Vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Soccorsi tre feriti

Sarebbero tre le persone rimaste ferite. I soccorritori li avrebbero già estratti dalle macerie affidandoli alle cure del personale sanitario del 118 per il successivo trasporto in ospedale. I Vigili del fuoco, anche con unità cinofile, stanno ancora lavorando per individuare eventuali altre persone che potrebbero trovarsi ancora sotto i detriti.