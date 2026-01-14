Varese, ladro ruba in casa e il proprietario lo uccide

Un ladro è morto dopo essere stato accoltellato dal proprietario della villa in cui aveva fatto irruzione. E’ successo poco dopo le 11 a Lonate Pozzolo, in provincia di Varese.

La ricostruzione dei fatti

L’uomo è entrato nell’abitazione assieme a un complice. All’interno, però, era presente il proprietario che ha sentito i rumori e ha scoperto i due. Subito è nata una lite durante la quale il padrone di casa è stato colpito con numerosi pugni al volto. Uno dei due ladri è stato raggiunto da un fendente sferratogli con un coltello dal proprietario della villa.

La coppia poi è riuscita a scappare con un’auto guidata da un terzo complice che li aspettava all’esterno. L’uomo ferito è stato quindi abbandonato dagli altri due davanti all’ospedale di Magenta, nel Milanese, dove è deceduto poco dopo. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Busto Arsizio e condotte da personale della compagnia carabinieri di Busto e del Nucleo investigativo provinciale.