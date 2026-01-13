Home > Cronaca > Terremoti, scossa di magnitudo tra 4 e 4.5 a Cesena e 4.2 a Ravenna

Forte scossa di terremoto questa mattina in Romagna, tra le province di Ravenna e Forlì-Cesena. Secondo la prima stima dell’Ingv, nei pressi di Ravenna città e le zone limitrofe, come Cervia, la scossa è avvenuta alle 9.29 con una prima stima di magnitudo tra 3.7 e 4.2. Più alta la stima della magnitudo della scossa tra 4 e 4.5 registrata in zona Forlì-Cesena alle 9.27.

Protezione civile: “Da prime verifiche no danni a persone o cose”

La Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali della zona colpita stamattina dal terremoto in Romagna dove alle 9.27 e alle 9.29 tra le province di Ravenna e Forlì-Cesena si sono registrate scosse rispettivamente di magnitudo 4.3 e 4. Dalle prime verifiche effettuate, in seguito all’evento non risulterebbero danni a persone o cose.

Nessuna richiesta di soccorso né segnalazioni di danni sono giunte alle sale operative dei Vigili del fuoco di Ravenna e Forlì Cesena dopo le due scosse di terremoto registrate questa mattina nel Ravennate dall’Ingv.