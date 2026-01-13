Accesso Archivi

martedì 13 gennaio 2026

Monza, donna aggredita a coltellate in casa: arrestato il marito

Pattuglia di carabinieri (Foto di archivio LaPresse)
LaPresse
LaPresse

La vittima, 31 anni, è ricoverata in prognosi riservata

Una donna di 31 anni è stata aggredita e ferita a coltellate in casa a Muggiò, nella provincia di Monza-Brianza. Soccorsa e portata in ospedale è ora ricoverata in prognosi riservata. Sono intervenuti sul posto i carabinieri che hanno fermato e portato in caserma il marito, 43 anni. L’uomo si è costituito dopo una breve fuga ed è stato arrestato per tentato femminicidio. In corso le indagini sull’accaduto.

