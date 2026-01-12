Varese, Finanza sequestra Rolex e gioielli non dichiarati per oltre 40 mila euro

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la Guardia di Finanza della Compagnia di Gaggiolo, in provincia di Varese, hanno rinvenuto all’interno di un’auto in transito, proveniente dalla Svizzera, merce di valore non dichiarata. Nel corso delle operazioni di controllo, effettuate all’interno del veicolo sono stati rinvenuti un orologio marca “Rolex”, un collier e un bracciale marca “Wellendorff”. Il tutto per un valore quantificato in 43.842 euro. Sequestrati l’orologio, del collier e il bracciale.