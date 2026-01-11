Napoli, sperona motociclista della Polizia locale durante inseguimento: arrestato 22enne

Per sfuggire al controllo della Polizia locale, che lo aveva sorpreso al cellulare mentre era alla guida della sua auto, ha accelerato bruscamente speronando e facendo cadere uno degli agenti motociclisti durante l’inseguimento. È successo a Napoli nel pomeriggio dello scorso 8 gennaio. Dopo 24 ore il giovane, un 22enne di Arzano (Napoli), è stato individuato e fermato.

La dinamica

Teatro dell’accaduto piazza Bovio, nel centro di Napoli, dove intorno alle 16 dell’8 gennaio una pattuglia di motociclisti della Polizia Locale ha intimato l’alt a un’Audi dopo aver sorpreso il conducente intento a utilizzare il cellulare durante la guida. L’uomo, invece di accostare, ha accelerato bruscamente in direzione di via Medina. Durante l’inseguimento tra le vie del centro, il conducente ha speronato intenzionalmente uno degli agenti, provocandone la caduta, per poi dileguarsi verso via Cristoforo Colombo. L’agente ferito è stato immediatamente soccorso.

Determinanti le immagini delle telecamere

Le indagini, condotte dal Gruppo Intervento Territoriale della Polizia Locale di Napoli, sono state condotte attraverso l’analisi delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza che ha permesso di risalire alla targa della vettura, risultata di proprietà di un autonoleggio. L’auto è stata localizzata poco dopo in un parcheggio dell’area portuale e posta sotto sequestro. Nel tentativo di costruirsi un alibi, il giovane si è presentato la mattina successiva presso la Tenenza dei Carabinieri di Arzano per denunciare falsamente il furto del veicolo. Tuttavia, grazie alla sinergia tra la Polizia Locale di Napoli e quella di Arzano, il 22enne è stato intercettato e bloccato proprio mentre formalizzava la falsa denuncia.

Le accuse

Il 22enne dovrà ora rispondere di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate, danneggiamento aggravato e simulazione di reato. Oltre alle conseguenze penali, al conducente sono state contestate numerose violazioni del Codice della Strada commesse durante la fuga, con il conseguente ritiro della patente. Sono in corso le attività per identificare gli altri tre passeggeri presenti nell’auto, che dovranno rispondere del reato di favoreggiamento.