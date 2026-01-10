Valle d’Aosta, scialpinista travolto e ucciso da una valanga

Uno scialpinista è morto dopo essere stato travolto da una valanga in Valle d’Aosta, in zona Pointe de la Pierre, nel comune di Gressan. L’allarme era stato dato alla Centrale Unica del Soccorso-Cus da due testimoni. Lo scialpinista è stato estratto dalla neve e portato a quota inferiore per permettere l’imbarco in elicottero. Le operazioni di riconoscimento sono affidate al Soccorso Alpino della Guardia di Finanza. I soccorsi sono stati resi difficili dalla scarsa visibilità in quota, che ha reso impossibile l’avvicinamento in elicottero al luogo della valanga.