Catania, scoperta corsa clandestina di cavalli: le immagini della "gara"

La Polizia di Stato di Catania ha denunciato quindici persone, tra cui due minori, tutte della provincia di Messina, per l’organizzazione di una corsa clandestina di cavalli e per maltrattamento di animali a Campo Rotondo Etneo. La gara si è svolta domenica mattina su una strada aperta al traffico, con due calessi affiancati e scortati da scooter e auto a tutta velocità. Per evitare di essere scoperti, gli organizzatori avevano scelto una zona isolata, ma la polizia ha monitorato l’evento dall’alto con l’uso di droni. Le immagini hanno consentito di documentare l’intera corsa e identificare partecipanti e spettatori. All’intervento hanno preso parte oltre venti agenti, che hanno messo in sicurezza i cavalli e fermato uno dei fantini e diversi complici. I due cavalli, purosangue inglesi, sono stati sequestrati e affidati a una struttura specializzata.