Montagna, snowboarder trovato morto in fuoripista a Cervia

Uno snowboarder è stato ritrovato senza vita e recuperato dal Soccorso alpino valdostano a Breuil-Cervinia in una zona fuoripista. Le ricerche sono scattate in seguito alla segnalazione alla Centrale Unica del Soccorso-Cus di mancato rientro dell’uomo.

Dalle verifiche effettuate dal personale degli impianti, dalle Forze dell’ordine e dal Sagf, l’uomo, ritrovato senza vita, risultava essere passato dagli impianti di Cretaz-La Torrette. A causa delle cattive condizioni climatiche, non è stato possibile far alzare in volo l’elicottero e sono stati allertati vigili del fuoco, 118 e la Guardia di finanza. I soccorritori si sono divisi in due squadre: una composta da 3 tecnici del Soccorso alpino valdostano e 3 Sagf che sono intervenuti via terra, con iniziale supporto di un gatto delle nevi messo a disposizione dalla società di gestione degli impianti per portare i soccorritori in quota, che poi si sono divisi in due squadre per cercare nell’ampia zona fuoripista.

Corpo recuperato con l’elicottero

Avvistato l’uomo, che si trovava in una zona impervia, alla base di un salto di roccia, dopo verifica delle condizioni meteo è stato effettuato il recupero con elicottero. La procedura ha richiesto l’impiego del verricello e manovre di corda a terra. Il medico in equipaggio constatava il decesso. L’operazione si è conclusa poco dopo la mezzanotte.