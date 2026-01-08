Imperia, aggressione a capotreno: 2 arresti

È stato arrestato l’uomo che, nella giornata di ieri, ha aggredito un capotreno a Imperia sul convoglio 681. Il capotreno era intervenuto nel tentativo di impedire a due persone, un uomo e una donna, di salire sul convoglio per una situazione di forte tensione e lite in atto tra i due e una terza persona. In quelle fasi, il capotreno è stato aggredito e ferito. Giunto alla stazione di Genova, il capotreno si è recato al pronto soccorso e ha sporto denuncia.

I due sospettati avevano rapinato un uomo

Dalle indagini della Squadra Volante di Imperia è emerso che i due a cui era stato impedito l’accesso sul treno, poco prima, avevano rapinato un uomo, rubandogli 50 euro, colpendolo ripetutamente e scaraventandolo al suolo, prima di darsi alla fuga. La vittima, dopo l’aggressione e dopo aver fornito agli agenti intervenuti una descrizione di quanto accaduto, si era recato alla stazione di Imperia, dove ha incrociato i due ladri che hanno iniziato una nuova colluttazione. Quando il treno 681 si è fermato in stazione, il capotreno, data la situazione, ha cercato di impedire l’accesso ai due ed è stato aggredito.

Fondamentali le ricostruzioni dei testimoni

Rimasti in stazione, i due aggressori sono stati rintracciati e fermati dal personale della Squadra Volanti di Imperia, riconosciuti grazie alle precise descrizioni fornite dai testimoni e, soprattutto, al diretto riconoscimento della vittima, presente sul posto. Condotti in Questura, gli agenti hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza, le quali confermavano l’aggressione e la rapina. Sentita la Procura della Repubblica di Imperia, ai due autori veniva applicata la misura precautelare del fermo di indiziato di delitto. I due soggetti venivano pertanto associati alle rispettive strutture detentive: l’uomo presso la Casa Circondariale di Imperia, la donna presso la Casa Circondariale di Genova Pontedecimo.