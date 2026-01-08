Su disposizione della Procura di Catania, gli agenti della Squadra Mobile etnea stanno dando esecuzione ad un’ordinanza cautelare emessa dal Gip a carico di otto persone, accusate di spaccio di stupefacenti. Gli agenti stanno inoltre eseguendo perquisizioni nei luoghi riconducibili agli indagati, ritenuti essere i fornitori della piazza di spaccio del quartiere San Berillo del capoluogo etneo, gestita dagli arrestati il mese scorso nell’ambito dell’operazione denominata ‘Safe Zone’.
Catania, spaccio di droga: 8 misure cautelari