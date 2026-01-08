Campobasso, mamma e figlia morte intossicate: sabato i funerali

Si terranno sabato 10 gennaio a Pietracatella i funerali di Sara Di Vita, 15 anni, e della madre Antonella Di Ielsi, 50 anni, morte a fine dicembre dopo una sospetta tossinfezione di natura alimentare la cui origine è ancora al vaglio degli inquirenti. Le esequie saranno celebrate nella chiesa di Santa Maria di Costantinopoli. La conferma arriva anche dal sindaco di Pietracatella, Antonio Tomassone, che sta predisponendo, in collaborazione con la Prefettura di Campobasso, un piano di ordine pubblico per garantire lo svolgimento della cerimonia in sicurezza, in considerazione del previsto afflusso di persone. Le misure riguarderanno in particolare la viabilità e il presidio dell’area attorno alla chiesa. Sabato a Pietracatella sarà lutto cittadino.

Proseguono le indagini

Intanto proseguono le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Campobasso e affidate alla Squadra Mobile per chiarire la causa dei decessi. Nella giornata di ieri è stato dimesso dall’Istituto Spallanzani di Roma Gianni Di Vita, marito e padre delle due vittime, anche lui colpito da sintomi ma sopravvissuto. L’uomo è rientrato a Pietracatella e sarà ascoltato nei prossimi giorni dagli investigatori nell’ambito dell’inchiesta.

Asrem ha avviato indagine interna

L’Azienda Sanitaria Regionale del Molise ha disposto una indagine interna per verificare e ricostruire quanto è successo all’ospedale Cardarelli di Campobasso dopo la morte delle due donne. Madre e figlia si erano recate, insieme al padre, in ospedale il 27 venendo rimandate a casa dopo che i medici avevano escluso il botulino: i sintomi erano poi peggiorati il giorno dopo. Ricoverate, madre e figlia sono morte a distanza di poche ore.