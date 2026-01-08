Barman ucciso nel Veneziano il 31 dicembre: un arresto

Un uomo sarebbe stato arrestato nell’ambito delle indagini sull’omicidio del 25enne barman moldavo Sergiu Tarna, il cui cadavere era stato trovato la mattina dello scorso 31 dicembre in aperta campagna a Mira, nel veneziano, al confine con il comune di Marghera. Lo riporta il Corriere del Veneto, ricordando che oggi è prevista una conferenza stampa dove saranno svelati dettagli dell’indagine in corso.