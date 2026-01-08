Acca Larentia, il video dell'aggressione ai militanti di Gioventù Nazionale

In un video girato da residenti le immagini dell’aggressione di quattro militanti di Gioventù nazionale, a Roma, in zona Appio Latino, mentre affiggevano dei manifesti a poche ore dalla commemorazione nella Capitale della scomparsa dei giovani del Fronte della Gioventù, Franco Bigonzetti, Francesco Ciavatta e Stefano Recchioni, vittime dell’attentato di Acca Larentia del 7 gennaio 1978. Nelle immagini si vedono alcuni giovani colpire con bastoni altre persone e poi fuggire. I quattro militanti aggrediti, denuncia Francesco Todde presidente dell’organizzazione giovanile di Fratelli d’Italia a Roma, sono finiti “in ospedale con lesioni gravi” dopo un attacco “ad opera di un commando di più di 20 professionisti dell’odio politico” una ventina di individui di estrema sinistra hanno agito con caschi, bastoni, coltelli e ricetrasmittenti per non farsi intercettare. I colpi al volto e al cranio, la distruzione delle vetture restituiscono l’immagine di un attacco premeditato”.

Due informative della Digos della questura di Roma sono state inviate a piazzale Clodio sulla commemorazione di Acca Larentia, a cui hanno partecipato più di mille appartenenti a movimenti di estrema destra, e sull’ aggressione subita da quattro appartenenti a Gioventù Nazionale durante l’affissione di alcuni manifesti in via Tuscolana nei pressi del supermercato Todis. Violazione delle leggi Mancino e Scelba e lesioni aggravate le ipotesi di reato.