Lotteria Italia 2026, il premio da 5 milioni di euro a biglietto venduto a Roma

Il biglietto vincente della Lotteria Italia 2026 del valore di 5.000.000 di euro è stato venduto a Roma ed è il tagliando T270462. Si aggiudica poi il secondo premio da 2,5 milioni il biglietto E334755 acquistato a Ciampino, in provincia di Roma. Il terzo da 2 milioni di euro va al biglietto L4302343 comprato a Quattro Castella (Reggio Emilia). E, ancora, il quarto premio da 1,5 milioni di euro se l’è aggiudicato, invece, il tagliando D019458 venduto a Jerzu, in provincia di Nuoro. La Capitale molto fortunata in questa edizione, visto che il quinto premio da 1 milione di euro è andato al biglietto Q331024 comprato ad Albano Laziale, in provincia di Roma.

Assegnato anche il premio speciale da 300.000 euro, svelato durante la puntata del giorno dell’Epifania di Affari Tuoi, su Rai 1. A vincere è stato il biglietto M 291089, venduto ad Auronzo di Cadore, in provincia di Belluno.

In tutto sono 306 i premi totali messi a disposizione, per un importo complessivo di 22.688.000 euro. Lo comunica l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, secondo cui quest’anno si è registrato un aumento di oltre il 10% dei biglietti venduti. I premi dei 306 biglietti vincenti saranno così suddivisi:

Premi di prima categoria

1° Premio 5.000.000 euro

2° Premio € 2.500.000

3° Premio € 2.000.000

4° Premio € 1.500.000

5° Premio € 1.000.000

Premi di seconda categoria

30 premi da 100.000 euro

Premi di terza categoria

60 premi da 50.000 euro

Premi di quarta categoria

210 premi da 20.000 euro

Inoltre ai rivenditori presso i quali sono stati acquistati i biglietti vincenti sono riservati premi per complessivi 188.000 euro.