Giubileo 2025, la clip della Polizia che ripercorre l'accoglienza dei fedeli

Un’accoglienza scolpita in sguardi, sorrisi e familiarità è la fotografia che la Questura di Roma affida a una sequenza di immagini, a simboleggiare un viaggio lungo 12 mesi, che ha percorso l’Anno Santo del Giubileo 2025 “Spes non confundit”, voluto da Papa Francesco e affidato alle cure di Papa Leone XIV.

Con una breve clip evocativa di alcuni momenti dell’accoglienza dedicata dagli agenti della Polizia di Stato ai pellegrini, in collaborazione con Atac, la Questura saluta il Giubileo e i fedeli nel giorno della chiusura della Porta Santa di San Pietro, affidando il messaggio pubblico agli schermi dei treni e delle stazioni della metropolitana della città eterna e nell’area di Piazza San Pietro, nel segno di un percorso che ha visto migliaia di operatori impegnati, giorno dopo giorno, non solo nella sicurezza, ma anche nell’ascolto, nell’orientamento e nel supporto ai pellegrini provenienti da tutto il mondo. Un messaggio che accompagna simbolicamente l’ultimo atto del Giubileo e racconta una Roma capace di accogliere e garantire sicurezza.