Morta Anna Falcone, sorella maggiore del giudice ucciso nella strage di Capaci

E’ morta a 95 anni Anna Falcone, la sorella maggiore del giudice Giovanni Falcone, ucciso con la moglie e gli uomini della scorta nella strage di Capaci il 23 maggio 1992. Anna era la prima di tre fratelli. Con la sorella Maria aveva creato la fondazione Falcone.

Giovanni Falcone, il giudice che ha cambiato la lotta alla mafia

Nato a Palermo il 18 maggio 1939, Giovanni Falcone è stato un magistrato che ha dedicato la sua vita alla lotta alla mafia. Fu tra i primi a comprendere la struttura organica e verticistica di Cosa Nostra, contribuendo alla nascita di un metodo investigativo diventato un modello nel mondo. Artefice insieme al pool antimafia di Palermo, e al collega-amico Paolo Borsellino delle indagini che portarono al primo grande Maxiprocesso alla mafia, Falcone comprese l’importanza di concentrare l’attenzione sulle dinamiche patrimoniali e bancarie nel contrasto a Cosa nostra. Dopo anni di assoluzioni per insufficienza di prove, il lavoro di Falcone e dei suoi colleghi portò alla sbarra 475 tra boss e gregari di Cosa nostra e si concluse con 19 ergastoli e condanne a 2665 anni di carcere.

Schlein: “Da Anna Falcone grande lascito con giovani per legalità”

“Dei tanti motivi per i quali essere grati ad Anna Falcone voglio ricordare la discrezione e la passione con le quali si è impegnata nella Fondazione dedicata alla memoria di suo fratello Giovanni. E voglio ricordarla oggi soprattutto per il lavoro fatto con studentesse e studenti delle scuole di tutto il Paese per diffondere la cultura della legalità. Una vera formazione permanente portata avanti nella consapevolezza che la conoscenza del fenomeno mafioso sia la base per una riscossa civile della coscienza delle giovani generazioni. Questo è il lascito che continuerà a impegnare tutte e tutti noi”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein.