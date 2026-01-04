Simone Dal Bon, morto l’escursionista disperso tra Trentino e Veneto

È stato ritrovato il corpo senza vita dell’escursionista Simone Dal Bon, 43 anni di Schio, in provincia di Vicenza, di cui non si avevano notizie dal 29 dicembre.

Le squadre del Soccorso alpino del Trentino, in collaborazione con i vigili del fuoco e gli operatori del Soccorso alpino del Veneto, dopo aver battuto palmo a palmo la zona del Pasubio, del monte Baffelan e del monte Cornetto hanno individuato il cadavere non lontano da Pian delle Fugazze dove era stata ritrovata la sua auto. Sono in corso accertamenti per determinare le cause del decesso.