Roma, scontro frontale tra due auto: tre morti e un ferito grave

Gravissimo incidente ieri sera verso le 21.30 a Roma, in via Laurentina all’altezza di via dei Colli Marini, nel territorio di Ardea. Due auto, una Nissan Juke e un’Alfa Romeo Giulietta si sono scontrate frontalmente. Per motivi da chiarire, l’uomo alla guida della Nissan – un romano di 37 anni – ha perso il controllo della vettura e ha invaso la carreggiata opposta andando a impattare con l’altra auto. Nel secondo veicolo vi erano un uomo di 70 anni, la moglie di 63 e il figlio di 32. Nell’impatto hanno perso la vita in tre: i due coniugi e il conducente dell’altra auto.

A perdere la vita i due coniugi Giovanni Rossi, di 70 anni, e Rita Di Napoli, di 63. Morto sul colpo anche Antonio Arminio, il 37enne che era alla guida dell’altra auto. Gravemente ferito il figlio della coppia, 32 anni, ricoverato d’urgenza all’ospedale di Ariccia.

La famiglia, residente a Poggio Mirteto, in provincia di Rieti, si trovava ad Ardea per una visita a parenti e viaggiava a bordo di un’Alfa Romeo di colore bianco. L’auto si è scontrata frontalmente con una Nissan che procedeva in senso opposto lungo via Severiana, tratto che prosegue la Laurentina. Le salme sono state trasferite al policlinico di Tor Vergata per le autopsie. L’inchiesta è coordinata dalla Procura di Velletri.