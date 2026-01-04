Accesso Archivi

Accesso Archivi

domenica 4 gennaio 2026

Ultima ora

Modena, novantenne uccide figlia 60enne

Modena, novantenne uccide figlia 60enne
LaPresse
LaPresse

Ancora da chiarire il movente

Un uomo di 90 anni ha ucciso la figlia di 60 nella loro abitazione a Castelnuovo Rangone, in provincia di Modena.

La dinamica e il movente del delitto sono ancora da chiarire. Sul caso indagano i carabinieri del nucleo investigativo di Modena.

© Riproduzione Riservata