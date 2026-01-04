Modena, novantenne uccide figlia 60enne

Un uomo di 90 anni ha ucciso la figlia di 60 nella loro abitazione a Castelnuovo Rangone, in provincia di Modena.
La dinamica e il movente del delitto sono ancora da chiarire. Sul caso indagano i carabinieri del nucleo investigativo di Modena.
Ancora da chiarire il movente
