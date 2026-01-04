Incidenti stradali, 74enne investito e ucciso nel Padovano

Un 74enne è stato investito da un’auto guidata da un 32enne ed è morto a causa delle ferite riportate nell’impatto. È accaduto a Santa Giustina in Colle, in provincia di Padova, alle 18.30 circa di questa sera, all’altezza di via Dante. Secondo quanto ricostruito, l’anziano è stato colpito dalla Volvo V40 guidata dal giovane che proveniva da Villa del Conte. Sul posto per i rilievi è arrivata una pattuglia dei carabinieri della stazione di Campodarsego e di Camposampiero. Sono in corso accertamenti per stabilire l’esatta dinamica dei fatti.