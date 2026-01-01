Giornata della Pace, a Milano la marcia della comunità di Sant’Egidio

In occasione della 59ª Giornata della Pace, che si celebra ogni anno il primo gennaio, la Comunità di Sant’Egidio promuove iniziative pubbliche in centinaia di città nei diversi continenti, con un richiamo alle aree segnate da guerre, terrorismo e crisi umanitarie, dall’Ucraina al Medio Oriente, fino ai timori legati a una possibile escalation nucleare. L’invito è anche a rivolgere attenzione ai profughi e alle persone che affrontano traversate in mare, sottolineando il diritto al soccorso. A Milano la manifestazione, alla quale partecipano alcune centinaia di persone, è partita da piazza Santo Stefano, con una tappa alla chiesa di San Vito al Pasquirolo, luogo di preghiera abituale per la comunità ortodossa russa e ucraina, e si è conclusa in piazza Duomo. Durante il percorso ricordati i Paesi coinvolti da conflitti e violenze e sono previste testimonianze, in particolare da Sudan, Ucraina e Yemen. Giorgio del Zanna, della Comunità di Sant’Egidio di Milano, spiega che l’obiettivo è “iniziare questo nuovo anno nel segno della pace” e costruire un percorso aperto alla partecipazione di tutti. All’iniziativa hanno aderito più di 60 realtà tra gruppi, associazioni e movimenti, laici e religiosi, con la presenza anche di chiese cristiane non cattoliche. “Faremo anche una tappa alla chiesa ortodossa -spiega Del Zanna – un segno di unità poiché alla marcia, partecipano insieme russi e ucraini, in un contesto ecclesiale e geopolitico segnato da forti divisioni”.