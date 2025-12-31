Venezia, trovato cadavere di giovane in un campo: ha una ferita alla tempia

Il corpo di un giovane dall’età apparente di 25-30 anni è stato trovato questa mattina in aperta campagna a Mira, nel Veneziano, al confine con Marghera. A dare l’allarme un uomo che passava dalla zona e che ha immediatamente chiamato i carabinieri. Il corpo, integro e non in stato di decomposizione, presenta una ferita alla testa, vicino alla tempia, compatibile con un colpo di arma da fuoco. Sul posto i carabinieri del Nucleo investigativo di Venezia. Non è esclusa alcuna ipotesi.