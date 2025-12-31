Pitbull lo azzanna in casa, la moglie lo salva uccidendo il cane con un coltello

Questa notte un uomo è stato aggredito dal proprio pitbull e, trasportato in ambulanza in codice rosso all’Ospedale Sant’Andrea di Roma, non è in pericolo di vita. Da una prima ricostruzione, mentre si trovava in casa, è stato aggredito dal proprio cane, un pitbull, e sarebbe riuscito a liberarsi dalla morsa solo grazie al tempestivo intervento della moglie, che con un coltello da cucina ha ucciso l’animale. I Carabinieri della Stazione di Capena sono intervenuti presso l’abitazione della coppia a seguito della segnalazione giunta al numero di emergenza 112 e indagano sull’accaduto. Il coltello è stato sequestrato mentre la carcassa dell’animale è stata affidata al personale dell’Asl Roma 4.