Maxi sequestro di botti illegali a Napoli: 3 arresti

I Carabinieri di Napoli hanno sequestrato oltre 1.600 candelotti di fuochi d’artificio illegali a poche ore dal Capodanno. Due uomini, a Soccavo a Napoli, sono stati sorpresi a vendere 10 candelotti “Rambo” e trovati con altri 1.298 esplosivi in auto, per un totale di 45 chili di polveri. Sono stati arrestati e posti ai domiciliari in attesa di giudizio. A Casoria, invece, un uomo è stato arrestato con 350 candelotti “Shark 5” trovati nella sua camera da letto: è ora in carcere.

Tutti i fuochi illegali sono stati affidati ai militari del nucleo artificieri di Napoli. A Monte di Procida due commercianti sono stati invece denunciati per detenzione e vendita di 115 chili di materiale esplosivo senza licenza.