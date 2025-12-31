Chico Forti ottiene il permesso per lavorare fuori dal carcere

Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Venezia: farà il pizzaiolo e l’istruttore di windsurf per ragazzi disabili

Chico Forti uscirà dal carcere di Verona per fare il pizzaiolo e l’istruttore di windsurf per ragazzi disabili. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Venezia che – come riporta il Gazzettino – gli ha concesso il cosiddetto articolo 21 dell’ordinamento penitenziario: il permesso di lavorare e svolgere attività di volontariato all’esterno.

Forti è tornato in Italia nel maggio 2024 dopo aver trascorso oltre 20 anni in carcere negli Stati Uniti, per l’omicidio di Dale Pike avvenuto il 15 febbraio 1998.

Chi è Chico Forti

Enrico Forti, detto Chico, ha 66 anni. Ex campione di windsurf, produttore tv, uomo d’affari e organizzatore di eventi, si trasferisce all’inizio degli anni Novanta negli Stati Uniti, dove conosce la moglie Heather Crane, madre dei suoi tre figli. Nel 2000 viene condannato all’ergastolo dal tribunale della Florida per l’omicidio dell’australiano Dale Pike, il cui cadavere viene ritrovato il 15 febbraio del 1998 su una spiaggia in Miami. La vittima è figlio di Anthony Pike, dal quale Forti stava acquistando il Pikes Hotel di Ibiza.

Forti viene accusato di essere parte di un ‘felony murder’, un omicidio commesso durante l’esecuzione di altro crimine: il movente, secondo l’accusa, sarebbe da ricondursi a una truffa di Forti ai danni di Anthony Pike. Secondo la sentenza, non appellabile, Chico Forti è stato condannato all’ergastolo per “aver personalmente e/o con altra persona o persone allo stato ancora ignote, agendo come istigatore e in compartecipazione, ciascuno per la propria condotta partecipata, e/o in esecuzione di un comune progetto delittuoso, provocato, dolosamente e preordinatamene, la morte di Dale Pike”.Forti da sempre dichiara di essere innocente e vittima di un errore giudiziario.