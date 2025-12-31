Catania, botti illegali per Capodanno: sequestrata bomba da 11,5 kg

La Polizia di Stato ha arrestato tre catanesi, due di 25 e 29 anni, fratelli della titolare di una fabbrica di artifici pirotecnici e un operaio di 28 anni, per detenzione e porto illegale in luogo pubblico di manufatti esplosivi, ferma restando la presunzione di innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva. Gli agenti della Squadra Artificieri, hanno individuato e controllato, nel comune di Santa Venerina, un furgone sospetto, condotto da uno dei fratelli e con a bordo gli altri due.

Dagli accertamenti condotti gli agenti hanno scoperto all’interno del veicolo alcune decine di artifizi pirotecnici professionali, ordigni di spiccata potenzialità offensiva e micidiali, per un peso complessivo di oltre 220 kg netti di esplosivo, completi di mortai per la proiezione in alto dei fuochi d’artificio. Tra questi anche una bomba dal peso di 11,5 kg.