Famiglia nel bosco, si va verso un Capodanno separato

Dopo il Natale, sembra che anche per il Capodanno sia destinata a restare separata la famiglia di Catherine e Nathan Trevallion Birmingham, i due coniugi anglo-australiani che vivevano in un casale nel bosco di Palmoli (Chieti), e dei 3 figli minori che il Tribunale ha allontanato dai genitori affidandoli a una casa-famiglia di Vasto. Non si segnalano, infatti, novità per quanto riguarda le possibilità di riavvicinamento dei figli: la famiglia dovrebbe avere solo una manciata di ore da trascorrere insieme, sempre nella casa-famiglia.

Nessun progetto in Comune per ristrutturare casale

Intanto, resta ferma anche l’ipotesi di ristrutturazione del casale in cui vivevano i coniugi Trevallion Birmingham. Nessun progetto a riguardo è stato infatti ancora presentato nell’ufficio tecnico del Comune di Palmoli, come ha confermato il sindaco della località chietina, Giuseppe Masciulli.