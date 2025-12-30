Accesso Archivi

Accesso Archivi

martedì 30 dicembre 2025

Ultima ora

Arezzo, bambino di 10 anni cade da secondo piano palazzo: è grave

Arezzo, bambino di 10 anni cade da secondo piano palazzo: è grave
LaPresse
LaPresse

Trasportato con l’elisoccorso all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze

Un bambino di 10 anni questa mattina è stato trasportato con l’elisoccorso Pegaso all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, dove è arrivato in gravi condizioni per le conseguenze di una caduta dal secondo piano di un palazzo ad Arezzo, in via di Tortaia. L’allarme è scattato intorno alle 8. Sul posto sono accorsi i sanitari dell’emergenza urgenza dell’Asl Toscana sud est che hanno stabilizzato il bambino per poi trasferirlo con l’elisoccorso all’ospedale fiorentino. Le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente sono affidate alla polizia di Stato.

© Riproduzione Riservata