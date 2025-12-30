Arezzo, bambino di 10 anni cade da secondo piano palazzo: è grave

Un bambino di 10 anni questa mattina è stato trasportato con l’elisoccorso Pegaso all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, dove è arrivato in gravi condizioni per le conseguenze di una caduta dal secondo piano di un palazzo ad Arezzo, in via di Tortaia. L’allarme è scattato intorno alle 8. Sul posto sono accorsi i sanitari dell’emergenza urgenza dell’Asl Toscana sud est che hanno stabilizzato il bambino per poi trasferirlo con l’elisoccorso all’ospedale fiorentino. Le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente sono affidate alla polizia di Stato.