Etna, in corso eruzione: una serie di forti esplosioni

L’Etna torna a dare spettacolo. Con le condizioni di visibilità migliorate, è possibile avere la vista su tutto il teatro eruttivo: lo comunica l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, spiegando che ieri in serata è iniziata una serie di forti esplosioni al Cratere di Nord-Est, che hanno lanciato materiale piroclastico grossolano su tutto il cono e ben oltre la sua base. Si sono registrate sporadiche esplosioni stromboliane, alcune molto forti, al Cratere di Nord-Est. Nel frattempo si è intensificata l’attività alla bocca ubicata sull’alto fianco del cratere Voragine, che sta producendo una costante fontana alta alcune decine di metri. La colata lavica si sposta in direzione est, verso la Valle del Bove.

L’ampiezza media del tremore vulcanico si è stabilizzata, pur se su valori alti, fino alle 18.45 di ieri, quando si è verificato un nuovo repentino aumento durato sino alle 19.15 circa. Successivamente l’ampiezza si è riportata su valori comparabili a quelli osservati prima di quest’ultimo breve fenomeno. La localizzazione del centroide delle sorgenti del tremore vulcanico non è disponibile per motivi tecnici.

Gli eventi continuano ad essere localizzati principalmente al Cratere di Nord-Est e subordinatamente alla Bocca Nuova.