Torino, accoltella padre e figlio al ristorante al pranzo di Natale: arrestato

Ha litigato con un cliente del ristorante durante il pranzo di Natale, accoltellando lui e il figlio dell’uomo, di soli 16 anni. È successo a Pino Torinese, in provincia di Torino, dove un 33enne, già noto alle forze dell’ordine, ha impugnato un coltello da tavola e ha colpito con alcuni fendenti al corpo un 38enne di Settimo Torinese e ferendo, in maniera lieve, anche il figlio sedicenne della vittima, intervenuto fra i due.

I due sono ricoverati all’ospedale Bosco

I due sono stati soccorsi e ricoverati all’ospedale Giovanni Bosco di Torino: l’uomo, in codice rosso e in prognosi riservata, non è in pericolo di vita mentre il ragazzo ha riportato ferite lievi ad una mano ed è stato dimesso con 20 giorni di prognosi. L’aggressore è stato arrestato dai Carabinieri di Pino Torinese e della Sezione Operativa della Compagnia di Chieri per tentato omicidio; il 33enne è stato portato in carcere alla casa circondariale Lorusso e Cutugno di Torino.