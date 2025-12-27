Due persone sono state arrestati a Prato con l’accusa di truffa aggravata ai danni di una donna di 78 anni. Il fatto risale al 21 dicembre. All’interno del parcheggio di un supermercato di viale della Repubblica, i due hanno avvicinato la donna che era alla guida della propria autovettura intenta a fare manovra, accusandola di aver danneggiato il loro veicolo. Per risolvere la questione hanno chiesto un risarcimento immediato di 140 euro in contanti. Un passante, notata la scena e compreso che si trattava di un raggiro, ha contattato telefonicamente un agente di polizia libero dal servizio che si trovava nei pressi, il quale a sua volta segnalava 1’episodio al numero d’emergenza 112. Le pattuglie dei Carabinieri sono intervenute immediatamente riuscendo a individuare poco distante il veicolo in uso ai presunti autori della truffa, provvedendo a bloccarli. I due, con precedenti specifici, sono stati tratti in arresto perché ritenuti responsabili di truffa aggravata in concorso. Sequestrati, al contempo, 1.350 euro in contanti nonché l’autovettura Ford Fiesta a loro in uso. Il Gip ha convalidato l’arresto dei due, disponendo nei loro confronti la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Prato.
Prato, truffano una donna con tecnica finto incidente: 2 arresti