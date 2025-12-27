Prato, truffano una donna con tecnica finto incidente: 2 arresti

Due persone sono state arrestati a Prato con l’accusa di truffa aggravata ai danni di una donna di 78 anni. Il fatto risale al 21 dicembre. All’interno del parcheggio di un supermercato di viale della Repubblica, i due hanno avvicinato la donna che era alla guida della propria autovettura intenta a fare manovra, accusandola di aver danneggiato il loro veicolo. Per risolvere la questione hanno chiesto un risarcimento immediato di 140 euro in contanti. Un passante, notata la scena e compreso che si trattava di un raggiro, ha contattato telefonicamente un agente di polizia libero dal servizio che si trovava nei pressi, il quale a sua volta segnalava 1’episodio al numero d’emergenza 112. Le pattuglie dei Carabinieri sono intervenute immediatamente riuscendo a individuare poco distante il veicolo in uso ai presunti autori della truffa, provvedendo a bloccarli. I due, con precedenti specifici, sono stati tratti in arresto perché ritenuti responsabili di truffa aggravata in concorso. Sequestrati, al contempo, 1.350 euro in contanti nonché l’autovettura Ford Fiesta a loro in uso. Il Gip ha convalidato l’arresto dei due, disponendo nei loro confronti la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Prato.