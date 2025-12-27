Perugia, incendio in appartamento: due donne intossicate

La notte scorsa all’una circa, una squadra di Vigili del Fuoco è intervenuta per un incendio che ha interessato un appartamento a Perugia, quartiere S. Sisto via Riccardo Wagner. In una palazzina di 4 appartamenti, in uno di questi al secondo piano, un vecchio apparecchio radiofonico si è incendiato per un guasto elettrico generando fiamme vive nella zona soggiorno. Erano presenti in quel momento due donne che dormivano nella zona notte: una signora disabile anziana ed una sua assistente. L’incendio è stato rapidamente spento dai VVF intervenuti sul posto riuscendo così ad evitare il suo propagarsi ad altre stanze dell’appartamento e quindi a limitare notevolmente i danni.

Non si registrano danno strutturali. Le due donne che hanno respirato del fumo, non hanno subito particolari danni ma sono state ricoverate in Ospedale per accertamenti dal personale del 118 intervento sul posto.