Napoli, spara contro l’auto dell’ex a Natale: arrestato 32enne

Ha sparato contro l’auto della ex nel giorno di Natale dopo minacce, persecuzioni e botte. I carabinieri di Napoli hanno arrestato un 32enne per atti persecutori. Tutto è iniziato nel pomeriggio del 25 dicembre quando la donna ha sentito dei colpi di arma da fuoco provenire dalla strada vicino casa dove era parcheggiata la sua auto. La 25enne ha così visionato le immagini del sistema di videosorveglianza che ha installato per avere una maggior sicurezza e riconosce l’ex compagno. L’uomo ha 32 anni e con lui ha avuto una relazione durata circa cinque anni dalla quale sono nati due figli, hanno 3 e 1 anno e mezzo. Arrivati sul posto, i carabinieri trovano due bossoli a terra e due fori sul cofano dell’auto della donna. Sul posto arrivano anche i militari della Sezione Investigazioni Scientifiche che effettuano i rilievi tecnici.

La donna lo aveva già denunciato

Dell’uomo nessuna traccia. La donna viene accompagnata in caserma e denuncia l’ex compagno raccontando quasi due anni di azioni persecutorie nei suoi confronti. La vittima riferisce di averlo già denuciato per stalking. Nei giorni precedenti era comparso anche un profilo social fake da cui riceveva minacce in cui si parla di possibili danneggiamenti dell’auto. Dagli accertamenti dei militari emerge che nei confronti dell’uomo risultano numerosi precedenti per atti persecutori e minacce. A suo carico c’è anche un divieto di avvicinamento alla donna e ai figli minori.

L’uomo è stato arrestato

I carabinieri analizzano le immagini dei sistemi di videosorveglianza. Un individuo estrae un oggetto dalla tasca e lo punta in direzione dell’auto per poi allontanarsi rapidamente. Dall’esame del filmato e dall’audio si sentono chiaramente almeno quattro esplosioni. I carabinieri si mettono alla ricerca dell’uomo che proseguono. La mattina del 26 dicembre la gazzella dell’Arma vigila la casa della vittima mentre gli altri carabinieri sono alla ricerca dell’uomo. La donna viene ascoltata un’altra volta e racconta anche violenze fisiche e continue minacce, molte delle quali mai denunciate in precedenza. In un clima di terrore camorristico dove l’unico diritto era di stare in silenzio. L’uomo viene rintracciato e catturato nella sua abitazione. Durante la perquisizione vengono rivenuti e sequestrati indumenti compatibili con quelli indossati dall’individuo ripreso nei filmati. Il 32enne è stato arrestato per atti persecutori per poi essere trasferito in carcere.