Napoli, 18enne accoltellato per strada: è grave

I carabinieri della compagnia Napoli Centro sono intervenuti in via Bisignano dove un 18enne incensurato di San Lorenzo Vicaria è stato colpito con due fendenti di arma da punta e taglio. Dai primissimi accertamenti effettuati dai carabinieri del nucleo operativo pare che il ragazzo, mentre passeggiava in compagnia di amici, sarebbe stato avvicinato da alcuni sconosciuti in sella a degli scooter per poi essere colpito con due fendenti al ventre e al fianco sinistro. La vittima è stata immediatamente soccorsa dal personale del 118 per poi essere trasferita nell’ospedale San Paolo. Il 18enne è stato operato d’urgenza e si trova tuttora ricoverato in rianimazione. Indagini in corso da parte dei carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli centro e dei carabinieri della stazione Chiaia. Motivi ancora da chiarire, vicenda da ricostruire.