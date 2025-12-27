Famiglia bosco, Salvini: “Riflettere sul ruolo di assistenti sociali e giudici”

“Non avrò pace fino a che non riusciremo a trovare il metodo legale per riportare a casa i bambini” della famiglia nel bosco, “a costo di andarci”. Lo ha dichiarato il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, intervistato a Radio Libertà. ” “Una profonda riflessione sul ruolo dell’assistente sociale e del giudice minorile, come Lega, la stiamo facendo, su questo la politica ha il dovere di lavorare, devono essere figure che intervengono per salvare e ricomporre famiglie, non per strappare bambini, separare e distruggere famiglie”, ha aggiunto.

I bambini ancora ospiti di una casa famiglia

I bambini della famiglia che viveva isolata nel bosco di Palmoli, in provincia di Chieti, rimarranno ancora nella casa famiglia, mentre la consulente tecnico d’ufficio incaricata dal tribunale, Simona Ceccoli, avrà 4 mesi di tempo per verificare lo stato ‘psichico’ dei genitori, Nathan Trevallion e Catherine Birmingham. E’ quanto stabilisce l’ordinanza emessa dal tribunale dei minorenni dell’Aquila, presieduto da Cecilia Angrisano, nella quale vengono assegnati 4 mesi alla perita Ceccoli per rispondere ai quesiti posti con una ‘indagine personologica e psico-diagnostica’ ai genitori ma anche ai bambini, che restano nella struttura protetta. Il Tribunale dei minori dell’Aquila, tra le altre cose, ha anche accertato che manca la documentazione relativa alle autorizzazioni per le modifiche nel vecchio casolare. L’abitazione nuova sarebbe considerata una destinazione incerta e sarebbe stato leso anche il diritto all’istruzione.