Taranto: tenta furto in abitazione, arrestato 33enne

I militari della Sezione Radiomobile dei Carabinieri della Compagnia di Taranto hanno arrestato negli scorsi giorni, in flagranza di reato, un 33enne tarantino, ritenuto presunto responsabile del reato di tentato furto aggravato in concorso. L’intervento è maturato nel corso di un servizio perlustrativo pomeridiano, quando una segnalazione pervenuta al numero di emergenza 112 NUE ha indirizzato le pattuglie verso il centro cittadino, dove in una via del centro jonico due persone avrebbero tentato di introdursi all’interno di un’abitazione privata dopo aver forzato la porta d’ingresso. Il tentativo di furto non è stato portato a termine a causa dell’intervento dei residenti, che hanno messo in fuga le due persone.

Un complice è riuscito a fuggire

I Carabinieri hanno intercettato uno dei due soggetti nei pressi del portone condominiale, mentre il complice è riuscito a dileguarsi facendo perdere le proprie tracce. Il fermato è stato condotto negli uffici dell’Arma per gli accertamenti del caso: a seguito della denuncia sporta dalla vittima e delle formalità di rito è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione.