Reggio Emilia, trovato con droga e un machete: denunciato minorenne

Un ragazzo di 17 anni è stato trovato dai Carabinieri di Guastalla (Reggio Emilia) in possesso di sostanze stupefacenti già suddivise in dosi, oltre che di un bilancino elettronico di precisione e di un machete della lunghezza complessiva di circa 60 cm, detenuto senza giustificato motivo. Per questi motivi, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e porto di armi od oggetti atti ad offendere, il ragazzo è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna. Il minore, residente in un comune della bassa reggiana, è stato fermato presso un parcheggio in seguito a una segnalazione pervenuta da un privato cittadino.