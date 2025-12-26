Bari, auto “albero di Natale” fermata dalla polizia

Un’auto trasformata in un vero e proprio “Albero di Natale” è stata fermata dalla Polizia Stradale di Bari durante i controlli sulle strade cittadine e sulla tangenziale. Si tratta di una Mercedes GLC interamente ricoperta di mini-LED multicolore, installati dal proprietario per un allestimento a tema natalizio, documentato anche sui social network. Le luci, però, rappresentavano un potenziale pericolo per la circolazione, disturbando la visibilità degli altri automobilisti e creando possibile confusione con la segnaletica stradale e semaforica.

L’auto non aveva le necessarie autorizzazioni

Dagli accertamenti è emersa l’assenza delle necessarie autorizzazioni della Motorizzazione Civile per le modifiche apportate al veicolo. Al conducente, un trentenne, è stata quindi elevata una sanzione amministrativa e vietata la circolazione del mezzo fino al ripristino delle condizioni originali. La Polizia di Stato richiama al rispetto delle norme del Codice della Strada, a tutela della sicurezza di tutti.