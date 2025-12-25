Torino, soffoca mangiando panettone: morto 47enne

Ha mangiato una fetta di panettone e un boccone è rimasto incastrato soffocandolo. È successo ieri a Settimo Torinese, in provincia di Torino, poco prima del pranzo della Vigilia con i parenti quando l’uomo stava mangiando una fetta del dolce natalizio rimanendo soffocato da un boccone. Sul posto i soccorsi del 118, chiamati dai parenti, che hanno potuto solo constatare il decesso.

La tragedia poco prima del pranzo della Vigilia

L’uomo si trovava nell’abitazione dei suoi genitori, nel Quartiere Borgo Nuovo di Torino, quando un pezzo del panettone che stava mangiando gli ha ostruito le vie respiratore. I familiari hanno subito chiamato il 118. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari e le manovre di rianimazione praticate, però, per il 47enne non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Settimo Torinese e il medico legale dell’Asl Torino 4 per gli accertamenti.