Firenze, fiamme in appartamento: due persone in ospedale

I vigili del fuoco stanno intervenendo dalle 15,40 a Bagno a Ripoli (Firenze), in via delle Arti, per un incendio in un appartamento al terzo piano di un condominio. Sul posto inviate tre squadre e due autoscale, un’autobotte e il carro aria. All’arrivo dei vigili del fuoco l’incendio aveva interessato un appartamento, ma i fumi della combustione avevano invaso il vano scale e gli appartamenti adiacenti. I vigili del fuoco hanno evacuato con l’autoscala due persone che si erano rifugiate sul terrazzo e le hanno affidate al personale sanitario per i controlli, mentre altre due persone sono state trasportate al pronto soccorso per accertamenti. Sono in corso le operazioni di raffreddamento e minuto spegnimento del materiale presente all’interno dell’appartamento.