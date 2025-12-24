Famiglia nel bosco, il padre sarà con i bimbi la mattina di Natale

“Da informazioni assunte dovrebbe essere certo che Nathan domani sarà con la famiglia, all’interno della struttura dalle 10 alle 12.30″. Lo ha dichiarato Giuseppe Rosario Masciulli, sindaco di Palmoli, vicino alla famiglia che viveva nel bosco della provincia di Chieti, riferendosi al fatto che Nathan Trevallion, il padre dei 3 bambini allontanati da casa dopo la sospensione della ‘responsabilità genitoriale’, non potrà essere al pranzo di Natale con i figli e la moglie. Dalla struttura spiegano che la decisione è stata presa per garantire lo stesso trattamento tra le famiglie ospiti.

Salvini: “Separare una famiglia a Natale è violenza di Stato”

“Separare una famiglia anche nel giorno di Natale, una violenza di Stato senza senso e senza precedenti. Non avremo pace e non ci fermeremo finché questi bimbi non torneranno fra le braccia amorevoli di mamma e papà”. Lo scrive sui social il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini commentando la decisione di far trascorrere al padre Nathan il 25 dicembre nella struttura protetta di Vasto (Chieti).con i figli, solo dalle 10 alle 12.30.

Ex legale famiglia: “Stupito da accanimento verso di loro”

“Sono stupito dell’accanimento per il trattamento riservato a questa famiglia”. Lo ha detto a LaPresse Giovanni Angelucci, primo legale della famiglia che viveva nel bosco della provincia di Chieti a Palmoli, riferendosi al fatto che Nathan Trevallion, il padre non potrà essere al pranzo di Natale con i figli e la moglie. La casa famiglia, dove si trovano i tre bambini, ha respinto la richiesta del padre. L’uomo potrà incontrarli solo per 2 ore e mezza, domani mattina.