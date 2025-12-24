Auto sui pedoni a Madonna di Campiglio: due feriti

Due uomini di 56 e 41 anni sono stati travolti da un’auto mentre stavano camminando ai bordi della strada statale 239 a Madonna di Campiglio. A quanto si apprende, da una prima ricostruzione il conducente dell’auto avrebbe perso il controllo a causa del manto stradale scivoloso per le nevicate che stanno interessando la zona investendo i due pedoni. Immediato l’allarme con l’intervento dei vigili del fuoco e dei sanitari che hanno trasferito in ospedale i due feriti.