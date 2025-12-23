Caserta, incidente sull’A1: esplode cisterna Gpl

Diverse squadre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta sono intervenute questo pomeriggio per un grave incendio che ha coinvolto una cisterna di Gpl, a seguito di un tamponamento da parte di un autoarticolato adibito al trasporto di autovetture. Sul posto sono immediatamente intervenute la squadra del distaccamento di Teano, la squadra della sede centrale di Caserta, tre autobotti, una proveniente dal distaccamento di Aversa, una dalla sede centrale e una dal distaccamento di Cassino.

L’incidente si è verificato sull’autostrada A1, in un tratto compreso tra due aree di servizio. A scopo precauzionale, i Vigili del Fuoco hanno provveduto all’evacuazione degli autogrill e alla messa in sicurezza dell’area, mentre le fiamme venivano inizialmente circoscritte. Nonostante le operazioni in corso, la cisterna è successivamente esplosa, provocando la formazione di crateri sulla carreggiata autostradale. Le squadre intervenute stanno tuttora operando per la bonifica dell’area e lo spegnimento degli ultimi focolai, oltre alla completa messa in sicurezza dello scenario. L’autostrada è rimasta chiusa al traffico per tutta la durata delle operazioni di soccorso.