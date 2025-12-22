Vittorio Sgarbi, per il giudice non è necessario l’ammninistratore di sostegno

Vittorio Sgarbi non ha bisogno di un amministratore di sostegno. La notizia è stata resa nota durante la puntata di Dentro la Notizia, programma condotto da Gianluigi Nuzzi su Canale 5, dove sono stati illustrati i dettagli della decisione del tribunale. Al contempo, viene rivelato che “per la gestione straordinaria e personalissima delle sue cose – personali e patrimoniali – per valutare la capacità del professore su questi aspetti, è necessaria una super perizia medica, affidata a una professionista che nei prossimi giorni deciderà se Vittorio Sgarbi potrà essere autonomo anche su questa parte straordinaria”.

La figlia Evelina: “Finalmente un segnale per la salute di mio padre”

“Finalmente oggi è arrivato un primo importantissimo segnale che lascia ben sperare per quanto riguarda la salute di mio padre e la tutela della sua capacità di comprendere gli effetti di scelte straordinarie inerenti l’esercizio dei suoi diritti personalissimi. Il Tribunale di Roma ha infatti deciso di nominare un medico CTU, la psicologa psicoterapeuta Lili Romeo per ‘accertare, esaminati gli atti, compiuti i necessari esami, acquisita la documentazione sanitaria esistente e assunte informazioni dai sanitari che hanno avuto in cura il beneficiario, se lo stesso presenti condizioni psicologiche, psicopatologiche o cognitive tali da incidere sulla capacità di autodeterminarsi in relazione al compimento di atti di straordinaria amministrazione e all’esercizio dei diritti personalissimi’”. Lo si legge in una nota diffusa da Evelina Sgarbi. “Il CTU – si legge ancora nella nota – dovrà dire in particolare ‘se la persona sia in grado di comprendere e valutare il significato e le conseguenze personali, patrimoniali e giuridiche delle decisioni di particolare complessità e rilevanza, con specifico riferimento alla capacità di testare, alla gestione straordinaria del patrimonio e alla scelta di contrarre matrimonio, valutando l’autenticità e la stabilità della volontà decisionale’. Finalmente dopo mesi di macchina del fango contro di me e contro di chi mi è stato vicino, dopo interminabili giorni di guerra con insidie, tranelli, battutine, intimidazioni e calunnie verso di me, di mia madre, e di coloro che mi stanno supportando con grande impegno e generosità, con tanto di telefonate contro per provare a tacitarmi e a mettermi in cattiva luce, ecco un primo importante segnale che fa ben sperare. La battaglia che sto portando avanti e che ha come obiettivo unicamente quello di tutelare mio padre, la sua salute e la sua dignità e i suoi interessi forse non è stata vana. Purtroppo questo per me sarà comunque un Natale triste perché so che mio padre continua a non stare bene”.

Legale Evelina: “Soddisfatti da decisione giudice”

“Esprimiamo piena soddisfazione in merito alla decisione del Giudice di nominare un consulente medico CTU che accerti il grado di autonomia decisionale del prof. Sgarbi nel prendersi cura dei propri interessi. Finalmente non saranno più pseudo-opinionisti, sedicenti postini o finti-amici del professore, vicini e lontani ad esprimere a spanne una valutazione priva di qualsivoglia competenza medica sulle condizioni di Vittorio Sgarbi, bensi un medicoàcom’è giusto che sia! Raggiunto questo importante risultato, attendiamo sereni e fiduciosi l’esito della perizia con la consapevolezza di aver fatto tutto quello che era nelle nostre possibilità per andare incontro alle legittime preoccupazioni di sua figlia Evelina Sgarbi e la soddisfazione di aver ottenuto un provvedimento che, contrariamente al contenuto della campagna d’odio mediatico scatenato ai danni di Evelina, mirava e mira ad esclusiva tutela ed interesse del Prof. Sgarbi”. Lo afferma l’avvocato di Evelina Sgarbi, Lorenzo Iacobbi