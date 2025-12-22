Accesso Archivi

lunedì 22 dicembre 2025

Roma, Babbo Natale dei carabinieri incontra bimbi ricoverati al Gemelli

LaPresse
Oggi presso il Policlinico Universitario Agostino Gemelli, Tenenti e Sottotenenti Frequentatori della Scuola Ufficiali carabinieri di Roma hanno incontrato bambini, bambine, ragazzi e ragazze presenti dei reparti Oncologia Pediatrica, neurochirurgia infantile, Nemo pediatrico e Neuropsichiatria Infantile, dando inizio alla speciale missione Natale insieme. I giovani Ufficiali, accompagnati dal personale sanitario e da un Babbo Natale carabiniere, hanno così consegnato doni e gadget dell’Arma a tutti i ricoverati e alle persone che li accudivano, scambiando con loro sorrisi, gioia e tenerezza. “Con questa iniziativa si legge in una nota -, gli Ufficiali dei Carabinieri in formazione, nel loro percorso di crescita, hanno voluto avvicinarsi con il cuore a chi si trova in situazioni di disagio e vulnerabilità, sviluppando concretamente, anche in questo modo, la missione principale dell’Arma di rassicurazione sociale e prossimità in favore di chiunque ne possa avere bisogno. Papa Giovanni Paolo II ci chiamava ‘i Carabinieri della gente’, è questo che sentiamo di rappresentare per tutti”.

