Milano, 15enne rapinato in centro da una baby gang: 4 arresti

Un ragazzo di 15 anni è stato ‘ostaggio’ di una banda di rapinatori, in centro a Milano, in zona corso Buenos Aires. Il ragazzino, che si trovava in compagnia di alcuni amici, era stato avvicinato da un gruppo di giovani che gli hanno rubato telefono, giubbotto, scarpe e maglione. Il gruppo gli ha portato via anche una carta prepagata, ma accertata l’indisponiblità di soldi sulla carta, sono tornati indietro e, sotto minaccia di un oggetto in metallo, hanno costretto il 15enne a telefonare al padre per costringerlo a effettuare una ricarica, minacciando di uccidere il figlio. È stato il padre del ragazzo a capire che stava succedendo qualcosa e ha allertato il 112.

Inutili i tentativi di fuga

I 4 aggressori – uno di 20 anni e altri tre minori, tra cui una ragazza – alla vista delle pattuglie dei carabinieri hanno tentato la fuga a piedi in direzioni diverse, venendo però raggiunti e bloccati dopo aver opposto resistenza. Uno degli arrestati, nel corso della colluttazione con i militari ha anche utilizzato una bottiglia in vetro per minacciarli e tentare di sottrarsi al controllo, ma è stato bloccato comunque. Tutti gli arrestati, in rilevante stato di alterazione dovuta all’assunzione di sostanze psicotrope, sono dovuti ricorrere alle cure sanitarie per attenuarne gli effetti, la refurtiva è stata interamente recuperata e restituita alla vittima, illesa. Gli arrestati sono stati condotti presso il carcere di Milano San Vittore e il centro penale minorile Beccaria.