Ilaria Sula, il padre in aula: “In casa non c’è più vita”

“Ilaria ci diceva sempre tutto. Eravamo una famiglia felice. Mia figlia era nata il mio stesso giorno, il più bel regalo che un padre possa avere per il compleanno. Ora in casa non c’è più vita. Quel sabato mattina siamo andati alla stazione di Terni ad aspettare Ilaria che doveva raggiungerci, ma da quel treno non è mai scesa. Ci siamo subito allarmati, il telefono era spento e non era da lei. Siamo partiti tutti per andare a Roma. Le coinquiline ci dissero di non preoccuparci e che Ilaria stava bene con un altro ragazzo a Napoli, ma non ci ho creduto e siamo andati alla polizia a denunciare la scomparsa di nostra figlia”. Così Flamur Sula, padre di Ilaria, davanti ai giudici della Corte d’asside nell’aula bunker del carcere di Rebibbia durante il processo per il femminicidio della figlia, avvenuto a marzo in casa dell’ex fidanzatato in via Homs nel quartiere africano. Dopo l’omicidio, messo a segno con tre coltellate, Mark Samson, imputato per il delitto, ha messo il cadavere della ex in un trolley, che poi ha gettato in una scarpata a Capranica Prenestina, in provincia di Roma. È accusato di omicidio volontario con l’aggravante della premeditazione, dei futili motivi e della relazione affettiva con la vittima, e di occultamento di cadavere. “Ogni mattina passavamo in questura, un giorno vidi Samson che mi giurò che non sapeva nulla di Ilaria, affermò ‘io non la toccherei mai’. Quando la polizia ci ha chiamato, abbiamo capito che era successo qualcosa di brutto. In questura, quando abbiamo saputo che Ilaria era morta, mia moglie è svenuta e io non volevo più vivere. In cuore nostro sentivamo che non era il ragazzo giusto, ma lei lo difendeva, ci diceva che era bravo e che studiava”, ha aggiunto il padre di Ilaria Sula.

La madre: “Mi manca tutto di lei”

La madre, Gezime Sula, ha detto: “Non sento e non vedo più Ilaria da 9 mesi, mi manca tutto di lei, se non avessi un altro figlio ora sarei lassù da lei e non qui”.